LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | volata non scontata

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Sardegna 2026, la Ortistano-Carbonia. Il percorso, di 136,2 km, presenta 3 Gran Premi della Montagna. Il primo, di terza categoria, è quello di Genna Sciria (8,4 km al 2,8% medio), che inizia dopo 54 km dalla partenza. Successivamente, ancora di terza categoria, ci sarà il Colle Buggerru (1 km al 9.1% medio) che termina ai -40 km dalla conclusione. L’ultima ascesa sarà quella di Valico Montecani (6,5 km al 5,7% medio), seconda categoria, dal suo scollinamento rimarranno 28 km al traguardo. L’arrivo è in leggera salita, con l’ultimo km che ha una pendenza media del 2,3%. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Garibbo sorprende Zana al termine di una frazione movimentataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:23 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Sardegna 2026. Appuntamento a ... oasport.it

Giro di Sardegna, Nicolò Garibbo si aggiudica prima tappa Castelsardo-BosaTanto entusiasmo per l'evento che riporta il grande ciclismo nell'Isola dopo ben quindici anni. Domani la Oristano-Carbonia ... rainews.it

Il Giro di Sardegna 2026 passa da Nebida Giovedì 26 febbraio 2026 il territorio comunale di Iglesias sarà protagonista del grande ciclismo internazionale con il passaggio della 2ª tappa del Giro di Sardegna (Oristano – Carbonia), nell’ambito della - facebook.com facebook

Ciclismo: Garibbo vince la prima tappa del Giro della Sardegna. A Bosa il ligure batte in volata ristretta l'ex campione italiano Zana #ANSA x.com