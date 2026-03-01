Dimarco testa a scudetto e Mondiali | Il gol? Difficile da spiegare anche per me

L'esterno dell'Inter ha segnato al Genoa la sesta rete in questo campionato, stabilendo il suo record personale. Durante l'intervista, ha dichiarato che il gol è stato difficile da spiegare anche per lui. La partita si è conclusa con questa rete, che rappresenta un momento importante nella sua stagione. Dimarco si concentra ora sulla possibilità di partecipare ai prossimi Mondiali e sulla corsa allo scudetto.

Prima del ritorno nefasto contro il gelido Bodo Glimt, Federico Dimarco aveva risposto in tv con un colpo di accetta a una domanda maliziosa. Gli era stato chiesto di scegliere tra scudetto, Champions e qualificazione al Mondiale: "Fammene dire due, dai: scudetto e Mondiale.". La più nobile coppa europea, sfuggita tra le dita non una ma due volte, nemmeno contemplata. Lontana dall’orizzonte. Al contrario, l’interista metteva sullo stesso piano il tricolore e il torneo che insegue tutta la nazione da dodici, infiniti anni. Più chiaro di così, difficile a dirsi. A riascoltare quelle parole dopo la cacciata dalla Champions, si capisce perché... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

