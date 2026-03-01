Dimarco testa a scudetto e Mondiali | Il gol? Difficile da spiegare anche per me

L'esterno dell'Inter ha segnato al Genoa la sesta rete in questo campionato, stabilendo il suo record personale. Durante l'intervista, ha dichiarato che il gol è stato difficile da spiegare anche per lui. La partita si è conclusa con questa rete, che rappresenta un momento importante nella sua stagione. Dimarco si concentra ora sulla possibilità di partecipare ai prossimi Mondiali e sulla corsa allo scudetto.

Prima del ritorno nefasto contro il gelido Bodo Glimt, Federico Dimarco aveva risposto in tv con un colpo di accetta a una domanda maliziosa. Gli era stato chiesto di scegliere tra scudetto, Champions e qualificazione al Mondiale: "Fammene dire due, dai: scudetto e Mondiale.". La più nobile coppa europea, sfuggita tra le dita non una ma due volte, nemmeno contemplata. Lontana dall’orizzonte. Al contrario, l’interista metteva sullo stesso piano il tricolore e il torneo che insegue tutta la nazione da dodici, infiniti anni. Più chiaro di così, difficile a dirsi. A riascoltare quelle parole dopo la cacciata dalla Champions, si capisce perché... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dimarco: “Da qui alla fine saranno tutte pesanti le vittorie. Dopo ogni sconfitta abbiamo reagito da grande squadra. Oggi era importante vincere. Gol spaventoso Difficile da spiegare, ne ho fatto uno simile al Verona. Sono contento della vittoria. Record di - facebook.com facebook

