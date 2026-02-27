L’esterno dell’Inter ha espresso le sue ambizioni per il resto della stagione, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione e l’impegno. Con un atteggiamento deciso, ha parlato delle sfide che attendono la squadra, evidenziando come la determinazione sia fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati. La sua volontà di dare il massimo si combina con la volontà di contribuire al successo collettivo.

Calciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Novità sull’interesse del Barcellona per Bastoni Mercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i nerazzurri piombano su un nuovo profilo per la porta e anche il suo agente conferma! Ecco tutti i dettagli Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dimarco suona la carica per l’Inter: «Sogno lo scudetto e i Mondiali»

Leggi anche: Dimarco: “Sogno lo Scudetto e la qualificazione ai Mondiali: il lavoro paga sempre”

Bremer suona la carica a Dazn: «Inter forte ma noi siamo la Juve. Lo scudetto è andato, ora l’obiettivo è questo» Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Discussioni sull' argomento D'Aversa suona la carica: Il Toro è un universo di passioni; Il Team Bassano suona la carica ad Arezzo; Inter, missione Remuntada: Dimarco suona alla carica. Scudetto? Non ci sentiamo campioni; Dimarco suona la carica: Siamo l'Inter, dobbiamo provare la rimonta. Bodo? Rosa organizzata, non vinci a caso contro City e Atletico Madrid.

IL TEAM BASSANO SUONA LA CARICA AD AREZZO Al Rally delle Vallate Aretine la scuderia dieci volte tricolore si presenta con ventotto equipaggi al primo appuntamento dei Campionati Italiani Rally Auto Storiche e Classiche. Altri cinque saranno in gara - facebook.com facebook