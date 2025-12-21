Spertsyan Inter Bulykin fa sognare | Se i nerazzurri lo vogliono possono prenderlo anche subito! Nessuno può dire se…

Inter News 24 Spertsyan Inter, lui l’ultima idea per il centrocampo? Dmitry Bulykin, ex attaccante russo, commenta così le voci di mercato. Il radar di mercato dell’ Inter punta verso est: nel mirino c’è Eduard Spertsyan, talentuoso centrocampista offensivo del Krasnodar. Sulle voci di un possibile approdo in Italia è intervenuto Dmitry Bulykin, ex attaccante della nazionale russa. Secondo la sua analisi, qualora arrivasse un’offerta concreta da un top club come la Beneamata, il giocatore spingerebbe per la cessione immediata già durante la sessione invernale, senza attendere giugno. Bulykin ha però evidenziato le incognite legate all’adattamento in un campionato tattico come la Serie A: pur essendo un profilo di alto livello tecnico, il successo dell’operazione dipenderà da molteplici variabili, tra cui il feeling con il nuovo allenatore e l’impatto con l’ambiente nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

