Danielle se la fragilità è una forza | Un disco per dire che siamo vivi

Sabato prossimo torna Playlist Pesaro con un nuovo appuntamento dedicato a un artista eclettico e raffinato. Danielle ci guida in un viaggio musicale che trasmette forza attraverso la fragilità, mescolando cantautorato, sonorità internazionali e sperimentazione. Un modo per sentirsi vivi e scoprire nuove sfumature sonore, in un evento che celebra la musica come linguaggio universale.

Nuovo appuntamento sabato prossimo di Playlist Pesaro con un artista eclettico e raffinato che intreccia cantautorato, sonorità internazionali e sperimentazione. Alla Sala della Repubblica del Teatro Rossini (ore 21), sarà di scena Danielle, cantautore e polistrumentista pesarese dalla storia artistica ricca e trasversale. Il concerto è stato spostato dallo Sperimentale alla Sala della Repubblica per problemi logistico-organizzativi. Ad aprire la serata sarà Atarde (al secolo Leonardo Celsi) nell’ambito del progetto di rete Glocal Sound. Danielle dopo gli esordi in numerose band e l’avvio della carriera solista nel 2022, è conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione a X Factor 2024 nel team di Manuel Agnelli durante la quale ha messo in luce la sua sensibilità artistica e la capacità di unire fragilità e forza interpretativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

