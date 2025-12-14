Premio Nikolaos dello Sport celebrata al Barion la decima edizione

Al Circolo Canottieri Barion di Bari si è svolta la decima edizione del “Premio Nikolaos dello Sport - Città di Bari”. L'evento riconosce atleti e personalità che attraverso lo sport promuovono valori educativi, sociali e identitari, rafforzando il legame tra sport e comunità locale.

Si è tenuta presso il Circolo Canottieri Barion, al Molo San Nicola, la decima edizione del “Premio Nikolaos dello Sport - Città di Bari”, manifestazione che celebra atleti e personalità capaci di rappresentare lo sport come valore educativo, sociale e identitario per la città e la Puglia.I. Baritoday.it

