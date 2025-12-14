Premio Nikolaos dello Sport celebrata al Barion la decima edizione

Al Circolo Canottieri Barion di Bari si è svolta la decima edizione del “Premio Nikolaos dello Sport - Città di Bari”. L'evento riconosce atleti e personalità che attraverso lo sport promuovono valori educativi, sociali e identitari, rafforzando il legame tra sport e comunità locale.

© Baritoday.it - Premio Nikolaos dello Sport, celebrata al Barion la decima edizione Si è tenuta presso il Circolo Canottieri Barion, al Molo San Nicola, la decima edizione del “Premio Nikolaos dello Sport - Città di Bari”, manifestazione che celebra atleti e personalità capaci di rappresentare lo sport come valore educativo, sociale e identitario per la città e la Puglia.I. Baritoday.it Bari celebra la decima edizione del “Premio Nikolaos dello Sport”: onorati passato, presente e futuro dello sport pugliese - I vincitori di questa edizione rappresentano tre diverse generazioni dello sport: l’ex calciatore e attuale allenatore de La Bari Sportiva Giovanni Loseto per il passato, la giovanissima atleta ... giornaledipuglia.com

Premio Nikolaos celebra Bari tra sport e valori - La decima edizione premia giovani talenti e icone sportive, rilancia l’inclusione con il Sitting Volley e rafforza l’immagine della Puglia. iltitolo.it

Oggi CasaBari, nella persona del presidente Giovanni Morisco, ha partecipato alla cerimonia del Premio Nikolaos – Città di Bari per lo Sport, un riconoscimento che celebra i protagonisti dello sport del passato, del presente e del futuro. Un momento particolar - facebook.com facebook