The Voice Senior | Francesco De Siena vince la sesta edizione

Dopo tre edizioni consecutive vinte da concorrenti donne, The Voice Senior torna a incoronare un vincitore uomo. A imporsi nella sesta stagione del talent show di Rai 1, condotto da Antonella Clerici, è stato Francesco De Siena, musicista sessantenne originario di Morciano di Leuca, in provincia di Lecce, appartenente al team di Nek. Una vittoria che segna una svolta nella storia recente del programma e che premia un percorso costruito con coerenza, esperienza e forte connessione emotiva con il pubblico. La sfida finale tra i quattro superfinalisti. Francesco De Siena ha avuto la meglio sugli altri tre superfinalisti arrivati all'ultimo atto del programma.

Francesco De Siena è il vincitore della sesta edizione di The Voice Senior: “Grazie di cuore a tutta l’Italia” - Il musicista, nel team di Nek, ha conquistato la vittoria sulle note di Era già tutto previsto di Cocciante. fanpage.it

The Voice Senior, la finale: vince Francesco De Siena, poi Loredana Bertè sotto choc e Rocco Hunt in lacrime - Cosa è successo nella puntata finale del 19 dicembre di The Voice Senior su Rai1: chi ha vinto e tutte le emozioni, lacrime e le percentuali del televoto. libero.it

