Dieci residenti di Vigonza tra cui uno studente del Calvi bloccati a Dubai

Dieci cittadini di Vigonza, tra cui uno studente del Calvi, sono rimasti bloccati a Dubai e in altre zone considerate a rischio. Il sindaco di Vigonza mantiene un contatto continuo con alcune delle persone coinvolte e i loro familiari per monitorare la situazione legata alle restrizioni di transito nelle aree interessate. La vicenda riguarda cittadini della comunità locale impossibilitati a tornare a casa.

Per tutta la notte a cavallo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo il sindaco Gianmaria Boscaro è rimasto incollato al telefono per fare da ponte tra le famiglie coinvolte e il presidente del Veneto Alberto Stefani Cittadini di Vigonza bloccati a Dubai e nelle altre zone a rischio. Il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, è in contatto costante con alcune persone e con alcuni dei loro familiari in merito al conflitto in corso e ai possibili disagi legati ai transiti nelle aree interessate. «Si tratta, al momento di una decina persone tra cui uno studente dell'istituto Calvi di Padova. Le segnalazioni finora raccolte riguardano situazioni differenti: alcuni cittadini erano in transito dagli scali di Dubai, altri si trovano all'estero per motivi di studio, altri ancora per vacanza o per lavoro.

