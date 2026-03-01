Di Giorgio Talamelli Godi e Azoitei i vincitori del torneo Under 14 e 16 di tennis

Dopo dieci giorni di partite intense, il torneo nazionale Under 14 e 16 si è concluso sui campi del Queen’s Club di Cattolica. La competizione ha visto sfidarsi giovani atleti in diverse categorie, con le finali che hanno premiato i vincitori di ciascun gruppo. L’evento rappresenta il primo appuntamento del 2026 programmato dalla Galimberti Tennis Academy.

Tennis, Basilone fa il fenomeno: al torneo under 14 più importante sconfigge il campione europeoNella kermesse le Petit As Le Mondial Wilson è entrato nel tabellone per le forche caudine.

