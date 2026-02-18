Tennis Sinner ai quarti del torneo di Doha

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale al torneo di Doha, dopo aver vinto contro l’australiano Alexei Popyrin. La partita si è conclusa in un’ora e mezza, con Sinner che ha prevalso in due set, chiudendo con i parziali di 6-3, 7-5. La vittoria è arrivata grazie a una buona solidità in battuta e a un gioco aggressivo. L’azzurro ha dimostrato di essere in forma e pronto a competere per il titolo. Ora aspetta il suo prossimo avversario nel torneo.

Roma, 18 feb. (askanews) – Jannik Sinner ai quarti del torneo di Doha. L'azzurro si libera in due set e in un'ora e mezza dell'australiano Alexei Popyrin, battuto con i parziali di 6-3, 7-5. Un Jannik molto concreto al servizio (zero palle break concesse, il 79% di punti vinti con la prima), che nonostante qualche errore di troppo (15, di cui 12 con il diritto) ha archiviato la pratica senza rischiare nulla. Giovedì la sfida inedita contro il ceco Jakub Mensik, n°16 del mondo