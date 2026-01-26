Tennis Basilone fa il fenomeno | al torneo under 14 più importante sconfigge il campione europeo

Basilone, giovane talento italiano, si distingue nel torneo under 14 più importante, affrontando con determinazione sfidanti di livello internazionale. Dopo aver raggiunto la semifinale a Bolton, ha dimostrato grande resistenza e abilità, sconfiggendo il campione europeo e confermando il suo potenziale nel circuito giovanile.

Nella kermesse le Petit As Le Mondial Wilson è entrato nel tabellone per le forche caudine. Sabato 24 gennaio, doppio turno: il primo con il cinese Haoming Wang - n°53 con ranking di una posizione dietro la sua -, contro il quale ha sfoderato tutta la sua grinta vincendo al tie-break. Nel tardo pomeriggio, sempre di sabato, ha incrociato la racchetta del polacco Kajetan Kosinski n°8 del seeding e 35° del ranking mondiale, rifilandogli un 63 62. Domenica, al 3° turno del draw di qualificazione, ad attenderlo c'era il romeno William Nikolas Vasii, contro il quale riesce ad agguantare la qualificazione al main draw, grazi a un doppio 63.

