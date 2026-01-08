Sua figlia è nei guai | donna consegna 40mila euro per pagare finta cauzione

Un nuovo caso di truffa si è verificato a Gallipoli, coinvolgendo una donna che ha consegnato 40.000 euro credendo di aiutare la figlia in difficoltà. Uno schema fraudolento che sfrutta la paura e la confusione, con un falso commissario e un complice. È importante conoscere queste modalità per riconoscere e prevenire incontri simili e tutelarsi da possibili truffe.

GALLIPOLI – Un sedicente commissario che illustra problemi legali per una persona cara, un complice che passa a riscuotere il denaro e una vittima, che, nel caos della situazione, diventa bersaglio facile dei truffatori: è lo schema, ormai diffuso, ma che si è ripetuto ancora una volta nei giorni.

