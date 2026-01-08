Sua figlia è nei guai | anziana consegna 40mila euro per pagare finta cauzione

Una truffa ormai nota coinvolge una falsa chiamata di un commissario, che avvisa di problemi legali per una persona cara. Un complice si presenta per riscuotere denaro, spesso ingenti somme, come nel caso di un’anziana di Gallipoli che ha consegnato 40 mila euro. Questo schema, purtroppo frequente, sfrutta la paura e la fiducia, portando vittime a perdere ingenti somme senza alcuna reale tutela legale.

GALLIPOLI – Un sedicente commissario che illustra problemi legali per una persona cara, un complice che passa a riscuotere il denaro e una vittima, che, nel caos della situazione, diventa bersaglio facile dei truffatori: è lo schema, ormai diffuso, ma che si è ripetuto ancora una volta nei giorni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

