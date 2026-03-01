Detenuto evaso dal carcere della Dozza | ricercato Carlo Carrozzo

Un detenuto è evaso dal carcere della Dozza lo scorso 8 febbraio. La polizia sta cercando Carlo Carrozzo, che aveva lasciato la casa circondariale per partecipare a un’attività di volontariato e non è più tornato. Da settimane le forze dell’ordine sono sulle sue tracce senza averlo ancora rintracciato. La fuga ha attirato l’attenzione delle autorità, che continuano le ricerche.

Carrozzo ha 38 anni, era in carcere. Ricerche a tappeto in zona stazione e in Bolognina: è caccia a Carlo Carrozzo, 38 anni. Di lui si sono perse le tracce l'8 febbraio: era in servizio alla Velostazione di via Indipendenza.