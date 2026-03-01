Detenuto evaso dalla Dozza Era uscito per fare volontariato

Un detenuto evaso dalla Dozza mentre era fuori per svolgere attività di volontariato è attualmente ricercato da diversi giorni. L'uomo aveva lasciato il carcere con l'autorizzazione a partecipare a programmi di volontariato, ma una volta all’esterno si è allontanato senza lasciare tracce. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e cercano di rintracciarlo.

Fuori dal carcere per fare volontariato, detenuto ne approfitta per far perdere le proprie tracce. E ora è ricercato da giorni. Così è evaso Carlo Carrozzo, 38 anni, dal carcere della Dozza, dove era detenuto dal giugno dell'anno scorso, quando è stato arrestato. Era finito dentro per spaccio. E gli mancava ancora un anno da scontare dietro le sbarre. Quel giorno (l'8 febbraio scorso) Carrozzo era uscito, come sempre, per fare volontariato: aveva il permesso per uscire, con l'obbligo tassativo di rientro alla Dozza in serata. Ma al carcere non ha mai fatto ritorno. Carrozzo era uscito per andare alla Velostazione ex Dymano, che si trova in via Indipendenza: un luogo tutto dedicato ai ciclisti, dove Carrozzo prestava servizio appunto come volontario da qualche tempo.