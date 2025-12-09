Chi è Taulant Toma il detenuto evaso dal carcere di Opera a Milano | è ancora ricercato

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora nessuna notizia di Taulant Toma, il 41enne evaso dal carcere di Opera a Milano. Era già scappato dai carceri di Terni e Parma e anche da un istituto penitenziario del Belgio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

232 taulant toma detenutoToma Taulant, come &#232; evaso dal carcere di Milano? La dieta estrema, gli attrezzi e un buco di 50 centimetri: il racconto da film di Opera - Che ha richiesto, oltre all’attrezzatura, un severo regime dietetico. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Taulant Toma Detenuto