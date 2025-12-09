Chi è Taulant Toma il detenuto evaso dal carcere di Opera a Milano | è ancora ricercato
Ancora nessuna notizia di Taulant Toma, il 41enne evaso dal carcere di Opera a Milano. Era già scappato dai carceri di Terni e Parma e anche da un istituto penitenziario del Belgio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Taulant Toma, l'albanese di quarantuno anni esperto in evasioni estreme, domenica 7 dicembre all'alba è scappato dal carcere di Opera - facebook.com Vai su Facebook
Gli attrezzi e la dieta per passare dalle sbarre: così Taulant Toma è evaso da Opera milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Toma Taulant, come è evaso dal carcere di Milano? La dieta estrema, gli attrezzi e un buco di 50 centimetri: il racconto da film di Opera - Che ha richiesto, oltre all’attrezzatura, un severo regime dietetico. Scrive ilmessaggero.it