Denis l’inquieto serafico nel Midi toscaneggiante

Una mostra dedicata a Maurice Denis esplora come la sua pittura sia cambiata dopo la Prima guerra mondiale. La curatrice Johanne Lindskog e un’altra esperta hanno organizzato l’evento, che si concentra sui mutamenti nello stile e nei temi dell’artista. L’esposizione si svolge in un luogo che richiama il Midi toscaneggiante, offrendo al pubblico un approfondimento sulla fase successiva alla guerra.

Mostre A Nizza, Musée des Beaux Arts Jules Cheret, "Maurice Denis. Années 1920. L'éclat du Midi", a cura di Johanne Lindskog e Jeanne Pillon-Megale L'interessante e spinoso problema di come si trasformò la pittura di Maurice Denis dopo la Prima guerra mondiale torna d'attualità con la mostra, a cura di Johanne Lindskog e Jeanne Pillon-Megale, M. D. Années 1920. L'éclat du Midi, fino all'8 marzo a Nizza, Musée des Beaux-Arts Jules Chéret (catalogo SilvanaEditoriale). Interessante problema perché segna un nuovo capitolo nella produzione di Denis dopo la conversione classicista degli anni 1898-1918; spinoso perché ciò che aveva significato quella conversione rispetto alla carica intensamente formalista della stagione nabie (1889-'97) veniva a rafforzarsi in chiave ideologica e programmatica.