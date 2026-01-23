arzenta fc primo trofeo nel nome di denis

L'Arzenta FC ha conquistato il suo primo trofeo, dedicato a Denis Bergamini, durante la finale del Trofeo Tavolini, disputata mercoledì sera. La giovane società calcistica di Argenta si è affermata con determinazione, segnando un importante traguardo per il club e consolidando la propria presenza nel panorama calcistico locale.

È arrivato il primo trofeo per l’Arzenta FC nel nome di Denis Bergamini. Mercoledì sera la nuova società calcistica del comune di Argenta ha vinto la finale del trofeo Tavolini. Si tratta del primo traguardo raggiunto dalla nuova realtà del calcio argentano, che ha dato vita ad un progetto giovane e innovativo nel quale fonda le proprie basi sulla tradizione calcistica di Argenta. "L’idea di creare una nuova società di calcio è nata a pasqua dello scorso anno insieme ad Alessandro Aleotti, fondatore dell’AleottiLab. Il voler creare una società dilettantistica è dovuta dal fatto che oggi le società sono sempre meno, ma anche per riportare il senso di appartenenza che il calcio argentano da anni non riusciva più a dare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuova casa per Arzenta Fc. Giocherà a BoccaleoneL’Arzenta Football Club disputerà le proprie partite casalinghe allo stadio Denis Bergamini di Boccaleone.

