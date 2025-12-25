Dio irrompe nel nostro oggi | il presepe inquieto di don Vitaliano a Mercogliano
A Mercogliano, nella chiesa di Capocastello, il Natale prende forma in un silenzio che non è quiete, ma ascolto. Qui il Bambino Gesù nasce ancora una volta, dentro un presepe che non cerca la consolazione dell’abitudine né la bellezza rassicurante delle figure immutate nel tempo. È il presepe. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Nel presepe di Don Vitaliano quest’anno c’è Gesù Bambina
Leggi anche: Gesù bambina nel presepe di don Vitaliano, il prete no global: “Per non discriminare”
Ritiro di Natale nella sede nazionale del RnS, dal “deserto” alla vita; «Dio irrompe nel nostro oggi»: il presepe inquieto di don Vitaliano a Mercogliano; Nel presepe di don Vitaliano Gesù diventa una bambina: «Così s'incarna nella storia»; Gli auguri dell’arcivescovo: Il Natale è luce che guida verso verità e giustizia.
Gli auguri dell’arcivescovo: "Il Natale è luce che guida verso verità e giustizia" - Monsignor Cannistrà: "Sono questi i fondamenti su cui edificare la nostra vita,a con umiltà senza sventolarli orgogliosamente o con la prepotenza". msn.com
L'Avvento: Dio nel tempo, non nel “subito” - Questo periodo di attesa ci educa a riconoscere un Dio che non irrompe, non brucia le tappe. msn.com
Carissimi, il nuovo anno liturgico alle porte irrompe nel nostro cuore per darci un ulteriore opportunità per riprendere strade, vivere incontri, percorrere la via della speranza. É un tempo liturgico splendente che, con il suo tipico dinamismo, viene a ricordarci ch - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.