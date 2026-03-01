Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Per sempre sì”, dedicata a una donna speciale e al figlio famoso. La vittoria si è verificata durante la manifestazione musicale, segnando un momento importante nella sua carriera. La canzone ha ottenuto il primo posto tra i partecipanti, attirando l’attenzione del pubblico e della critica.

La vittoria al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì” ha rappresentato una tappa centrale nella carriera di Sal Da Vinci. Dopo l’annuncio del primo posto, il cantante si è mostrato visibilmente emozionato. “Io non capisco niente, questo premio lo voglio condividere con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto e lo voglio dedicare alla mia città Napoli”, ha dichiarato in lacrime, sottolineando il ruolo decisivo dei suoi affetti. Ad accompagnarlo al Festival c’erano infatti sua moglie e uno dei due loro figli. Si tratta di Francesco, un volto famoso. Sal Da Vinci è sposato da oltre 30 anni con Paola Pugliese. E proprio a lei è dedicata la canzone che si è aggiudicata il primo posto al Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Dedicata a lei”. Sal Da Vinci trionfa a Sanremo: la canzone per una donna speciale e il figlio famoso

Sal Da Vinci, chi è la moglie a cui ha dedicato Per sempre sì a Sanremo. E il figlio famosoLa vittoria al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì” ha rappresentato una tappa centrale nella carriera di Sal Da Vinci.

Sanremo 2026, Sal Da Vinci: «Una canzone del popolo, frastornato da questo clamore»Ecco cosa ha raccontato Sal Da Vinci nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, dove partecipa con il brano Per sempre sì.

Sal Da Vinci e Francesco Da Vinci #cantantiitaliani #saldavinci #francescodavinci

Tutti gli aggiornamenti su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: La storia tra Sal Da Vinci e la moglie Paola, alla quale ha dedicato Per sempre sì: il colpo di fulmine a 15 anni e il sogno della casa a Mergellina; Sal Da Vinci, Per sempre sì: il ballo con una spettatrice; Sal Da Vinci show a Sanremo: balla con una spettatrice misteriosa, poi la dedica a Vincenzo D'Agostino; Chi è Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci (a cui ha dedicato Per sempre sì a Sanremo 2026).

Sanremo trionfa Sal Da Vinci: Dedico la mia vittoria a NapoliIl cantante partenopeo conquista la 76esima edizione del Festival con un brano Per sempre sì, già tormentone, tra lacrime, dedica alla famiglia e alla sua città e una finale segnata da appelli di pa ... ilgazzettinovesuviano.com

Sal Da Vinci vince Sanremo 2026: da Rossetto e caffè al trionfo con Per sempre sì, il ritorno dopo 17 anniSal Da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì e si inginocchia in lacrime all'Ariston. Torna dopo 17 anni dal 3° posto del 2009. Da Rossetto e caffè alla vittoria: la storia del c ... lifestyleblog.it

Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 - facebook.com facebook