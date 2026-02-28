Sanremo 2026 Sal Da Vinci | Una canzone del popolo frastornato da questo clamore

Durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha parlato del suo brano “Per sempre sì”, definendolo una canzone del popolo. Ha commentato come molti siano frastornati dal clamore che circonda il festival, sottolineando la portata dell’evento. La sua presenza tra i partecipanti si inserisce nel contesto della manifestazione, che si svolge in questa edizione con grande attenzione mediatica.

Ecco cosa ha raccontato Sal Da Vinci nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, dove partecipa con il brano Per sempre sì. Sal Da Vinci è tra i concorrenti più apprezzati del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, dove partecipa con il brano Per sempre sì. Il cantautore napoletano, nella conferenza stampa a lui dedicata ha parlato dell’entusiasmo travolgente che sta ricevendo: « Non sono abituato ad aspettarmi mai niente, è sempre un dono, le promesse sono una cosa seria, sono educative, volevo mandare un messaggio onesto, dopo 17 anni. All’epoca fu un Festival rocambolesco, fui ripescato e il voto popolare mi spinse fino al podio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

