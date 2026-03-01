Debutto di a Elimination Chamber | tutti i retroscena sul suo arrivo in WWE

Il debutto di Danhausen a Elimination Chamber ha attirato l’attenzione degli appassionati di wrestling, segnando il suo ingresso ufficiale nell’evento WWE. La partecipazione si è concretizzata durante la serata, con l’atleta che ha affrontato un match significativo nel contesto della competizione. La sua presenza ha rappresentato un momento chiave per la federazione, introducendo un nuovo volto nel roster.

Il debutto di Danhausen a Elimination Chamber segna l’inizio di un percorso a lungo termine nel cuore della WWE. L’allora ex talento AEW ha ufficializzato il suo ingresso nella compagnia di Stamford subito dopo la scadenza del contratto precedente, segnando uno dei colpi di scena più inattesi della gestione guidata da Triple H. Per proteggere la sorpresa allo United Center, la dirigenza ha predisposto una operazione di segretezza attentionale che ha tenuto l’atleta lontano da hotel e aeroporti solitamente sotto controllo. La rivelazione è arrivata attraverso una sequenza scenografica: una cassa metallica è stata aperta dai General Manager Nick Aldis e Adam Pearce, e da essa è emersa una bara da cui è salito Danhausen, accompagnato da ballerine in stile gotico e da una nuova musica d’ingresso. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

