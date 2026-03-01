Risultati di WWE Elimination Chamber 2026 | Tutti i vincitori e i match

L’evento WWE Elimination Chamber 2026 si terrà allo United Center di Chicago, con una card che promette molti incontri. Sono stati annunciati i match e i partecipanti, e i risultati delle sfide precedenti sono stati già definiti. La serata vedrà protagonisti diversi wrestler che si sfideranno per ottenere il titolo e avanzare nelle competizioni. I vincitori di ogni match saranno annunciati al termine della serata.

elimination chamber 2026 si avvicina con una card promettente e un palcoscenico dallo United Center di Chicago. l'evento premium presenta sfide decisive e qualifiche importanti per il futuro di wrestlemania 42, offrendo uno spettacolo ricco di incontri di alto livello e sorprese sul filo della competizione. sfida per il titolo world heavyweight con cm punk difendere l'alloro contro finn balor, momento cruciale della serata e test decisivo per l'equilibrio della divisione. wwe women's intercontinental championship match: becky lynch (c) vs. aj lee scontro tra campionesse per la intercontinental championship femminile, con becky lynch pronta a difendere l'oro contro aj lee in una contesa che punta a ribadire l'equilibrio nel segmento femminile della card.