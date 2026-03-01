Dear me I was… straordinariamente video per nulla gioco

Se avete vissuto l'epoca del Nintendo DS, con ogni probabilità vi sarete imbattuti in titoli come Another Code e Hotel Dusk: Room 215. Realizzate dalla compianta Cing, fallita per bancarotta nel 2010, queste due avventure testuali riuscirono a ritagliarsi un posto speciale nel cuore dei possessori della gloriosa portatile Nintendo grazie alla loro capacità di sfruttare appieno le peculiarità dei due schermi e, soprattutto, del touch screen. Un successo di critica quasi insperato per un genere da sempre considerato di nicchia, che tuttavia non bastò a salvare le sorti della software house giapponese. Oggi, sotto l'ala di Arc System Works, Taisuke Kanasaki, creatore e artista principale di quelle opere, torna a distanza di anni con una nuova storia intima e toccante, contraddistinta dallo stesso stile visivo che lo ha reso celebre.