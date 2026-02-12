In un mondo social in continua evoluzione, l’algoritmo decide cosa vedere. Con il nuovo progetto “Dear Algo”, gli utenti possono ora avere un certo controllo, usando prompt di intelligenza artificiale. In pratica, si tratta di un modo per influenzare direttamente i contenuti che vengono mostrati, modificando le preferenze e le interazioni. Questa novità potrebbe cambiare il modo in cui ci rapportiamo ai social, dando più potere agli utenti.

nell’ecosistema social in continua evoluzione, l’algoritmo determina quale contenuto mostrare in base all’interazione degli utenti. recente è stata annunciata una funzionalità guidata dall’ intelligenza artificiale per Threads, chiamata Dear Algo, che permette di influenzarne temporaneamente le impostazioni. l’obiettivo è offrire una maggiore personalizzazione dell’esperienza, mantenendo al contempo la fluidità della navigazione e la connessione alle conversazioni più vive e recenti. dear algo su threads: controllo ia del . dear algo rappresenta una funzione alimentata dall’ IA che consente agli utenti di guidare l’algoritmo tramite comandi testuali. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Threads “Dear Algo” Lets You Control the Algorithm With AI Prompts

Approfondimenti su Threads Dear Algo

Ultime notizie su Threads Dear Algo

