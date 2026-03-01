Dopo la partita tra Genoa e Inter, il tecnico dei rossoblù ha espresso delusione, sottolineando che la sua squadra non è riuscita a mettere in difficoltà gli avversari come avrebbe voluto. Ha analizzato la prestazione, evidenziando alcune lacune e aree in cui bisogna migliorare. La discussione si è concentrata sui momenti chiave dell’incontro e sulle dinamiche di gioco messe in campo dalle due squadre.

In seguito al confronto tra Inter e Genoa, il tecnico dei rossoblù espone una lettura chiara della partita, evidenziando limiti e margini di miglioramento. Il focus è sull’andamento dell’incontro, sulle separately affrontate fasi di gioco e sulle attese per il prosieguo della stagione, sempre mantenendo uno sguardo realistico sulle dinamiche della classifica. Durante la partita, la squadra è stata costretta a inseguire l’andamento dell’avversario e, nonostante gli sforzi, è arrivato il secondo gol quando la pressione offensiva era in corso. l’Inter ha espresso una superiorità palpabile nel primo tempo, lasciando pochi spazi utili per pungere l’avversario. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - De Rossi deluso dopo Genoa-Inter: «Non abbiamo fatto abbastanza per impensierirli»

Genoa, De Rossi nel post gara: «Non sono soddisfatto: l’Inter è più forte e non abbiamo fatto il massimo per metterla in difficoltà»Calciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Milinkovic Savic, idea...

Genoa, De Rossi post 1-1 col Milan: “Noi meritavamo di vincere per la partita che abbiamo fatto. Su Colombo..”Daniele De Rossi, allenatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è...

Approfondimenti e contenuti su Genoa Inter.

Discussioni sull' argomento DDR: Ambrosini intervista De Rossi Streaming; Inter-Genoa: probabili formazioni, orario, dove vederla in tv: De Rossi prova a fermare Chivu; Chivu senza Bastoni, De Rossi con i migliori: le probabili formazioni di Inter-Genoa; Manolas provoca la Juventus dopo l'uscita dalla Champions: ricorda a tutti l'impresa della Roma.

Inter-Genoa 2-0, decisivi Dimarco e Calhanoglu. +10 sicuro sul Milan, le pagelle - facebook.com facebook

Ferrari Ciboldi sente aria di insabbiamento, s'infuria e ci racconta i retroscena di alcune scabrose indagini fatte colare a picco dallo stesso Ufficio Inchieste su pressione della FIGC L'inquirente di Soresina al lavoro sul caso di Genoa-Inter 2-3 è convinto che il x.com