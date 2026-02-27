La Maceratese attesa dal derby al Del Conero Cuccù | Guai a lasciare campo all’Ancona

La Maceratese si prepara per il derby al Del Conero contro l’Ancona. La squadra dorica ha incontrato difficoltà in una recente partita contro il Chieti, che si è conclusa con un gol fortuito di Sparandeo dopo una deviazione. Cuccù ha dichiarato che è fondamentale non lasciare spazio all’avversario e non sottovalutare il match.

L’Ancona, prossima avversaria della Maceratese, ha incontrato non poche difficoltà al Del Conero contro il Chieti un mese fa, il risultato è stato sbloccato dai dorici sfruttando una fortuita deviazione che ha messo Sparandeo di battere a rete. Il raddoppio dell’Ancona è arrivato in zona Cesarini. "Noi – ricorda Stefano Cuccù, allenatore del Castelfidardo – in quella occasione abbiamo disputato una gara ordinata, chiuso bene le linee di passaggio e siamo ripartiti bene diverse volte, magari avremmo potuto fare meglio in fase conclusiva". Di certo i biancorossi di Possanzini sono attesi da un avversario di valore, che non per niente è in testa alla classifica assieme al Teramo e che all’andata ha vinto 1-5 all’Helvia Recina - Pino Brizi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Finale al "Del Conero", Ancona-Atletico Ascoli 2-1 | Derby deciso dal micidiale uno-due di Gerbaudo e Zini - LA CRONACAMinuto 96: FINISCE QUI! ANCONA-ATLETICO ASCOLI 2-1Minuto 90: Concessi sei minuti di recuperoErrore in disimpegno di Rovinelli, che sbaglia l'appoggio...

Serie D, Ancona-Atletico Ascoli 0-0: dorici al "Del Conero" nel derby per allungare la striscia di vittorie - LA DIRETTALe formazioni ufficialiANCONA-ATLETICO ASCOLI ANCONA: Salvati, Ceccarelli, Rovinelli, Petito, Gelonese, Gerbaudo, Pecci, Zini, Sparandeo, Attasi,...

La Maceratese attesa dal derby al Del Conero. Cuccù: Guai a lasciare campo all’AnconaIl tecnico del Castelfidardo ha sfidato i dorici un mese fa: Loro sono molto abili sulle palle inattive e hanno elementi di valore assoluto ... sport.quotidiano.net

La Maceratese non farà barricate ad AnconaL’allenatore Possanzini sul derby di domenica: A casa della capolista dovremo fare una prova di coraggio e di personalità ... sport.quotidiano.net

