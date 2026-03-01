Dazi Usa l’export calabrese rallenta | Reggio Calabria al centro delle ricadute

I dazi statunitensi stanno influenzando l’export calabrese, con Reggio Calabria che si trova al centro delle conseguenze. Le restrizioni commerciali adottate dagli Usa stanno causando un rallentamento nelle vendite all’estero di prodotti provenienti dalla regione. Le aziende calabresi stanno affrontando nuove sfide legate ai cambiamenti nelle relazioni commerciali internazionali, con i primi effetti che si fanno sentire sui flussi di merci.