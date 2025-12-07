Bergamotto di Reggio Calabria nuova opposizione all’Igp | il comitato rassicura ma l’iter verso Bruxelles rallenta

Una nuova opposizione contro il disciplinare Igp del bergamotto di Reggio Calabria non coglie di sorpresa il comitato promotore, pronto a rispondere e a difendere il marchio che l’agrume attende da oltre cinque anni. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, erano infatti prevedibili contestazioni entro i trenta giorni consentiti dalla legge, e sono arrivate puntuali: a sollevare osservazioni sono stati il consorzio di tutela del bergamotto Dop, Coldiretti, Confagricoltura e una delle aziende produttrici reggine. Le obiezioni riguardano presunti vizi scientifici del disciplinare, in particolare la descrizione del prodotto e delle tecniche di coltivazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

