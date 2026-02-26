Oggi in diretta si svolge la tappa del Giro di Sardegna 2026, con i ciclisti impegnati in un percorso che attraversa diverse località. Durante la corsa, si sono verificati vari momenti di confronto tra i corridori, tra cui uno sprint deciso nella città di Carbonia. La competizione continua a tenere alta l’attenzione degli appassionati, con i partecipanti che cercano di ottenere un vantaggio importante.

15.10 Seconda vittoria tra i professionisti per Davide Donati, che l’anno scorso sui era imposto nella terza tappa dell’ Ethias-Tour de Wallonie. 15.08 Negli ultimi km ha perso oltre 2' Nicolò Garibbo, da capire le motivazioni di questo distacco. 15.07 Seconda posizione per Gianmarco Garofoli, terzo per Patrick Boje Frydkjær. 15.05 DAVIDE DONATI VINCE A CARBONIA! Volata perfetta del bresciano, che si è fatto trovare davanti nella curva a -25 metri dal traguardo, riuscendo, poi, ad alzare le braccia al cielo. 15.04 Sono Balmer e Terada i due corridori con qualche metro di vantaggio, il gruppo però è sulle loro ruote. 15.03 Attenzione perchè ci provano due corridori a rovinare la volata del gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Davide Donati si prende lo sprint di Carbonia

Tappa Oristano-Carbonia al Giro di Sardegna 2026: percorso, orari, diretta tv e favoritiUna tappa cruciale del Giro di Sardegna 2026 mette di fronte i velocisti a salite impegnative e a un finale incerto, con la partenza a Oristano e...

Giro di Sardegna 2026, la tappa di oggi Oristano-Carbonia: orari, tv, percorso, favoritiDopo una prima tappa decisamente scoppiettante, il Giro di Sardegna 2026 vivrà una seconda frazione dall’esito imprevedibile.

Temi più discussi: LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Garibbo sorprende Zana al termine di una frazione movimentata; Dove vedere il Giro di Sardegna 2026 in TV e Streaming? Dirette su Rai, Discovery+ e YouTube; Giro di Sardegna, venerdì 27 febbraio la terza tappa in partenza da Cagliari; GIRO DI SARDEGNA. DA ORISTANO A CARBONIA, E' IL GIORNO DELLA TAPPA PIU' BREVE.

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Garibbo sorprende Zana al termine di una frazione movimentataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:23 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Sardegna 2026. Appuntamento a ... oasport.it

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso insidioso e volata non scontataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Sardegna ... oasport.it

Davide Donati (Red Bull Bora Hansgrohe Rookies) WINS stage 2 of Giro di Sardegna in Carbonia after a scary bunch sprint! Soudal Quickstep finished 2nd again today. #GirodiSardegna x.com