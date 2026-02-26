LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Davide Donati si prende lo sprint di Carbonia Garibbo rimane leader

Oggi si è conclusa la seconda tappa del Giro di Sardegna 2026, con uno sprint deciso a Carbonia. Tra i corridori in gara, uno ha prevalso sugli altri, conquistando un risultato importante nella tappa. La corsa prosegue con diversi protagonisti in vista delle prossime frazioni, mentre il leader della classifica generale resta invariato. La giornata si è chiusa senza sorprese nella classifica complessiva.

15.19 Ecco le prime 10 posizioni della classifica generale: 1 GARIBBO Nicolò Team UKYO 7:42:13 2 GAROFOLI Gianmarco Soudal Quick-Step 0:04 3 ZANA Filippo Soudal Quick-Step,, 4 BALLABIO Giacomo Team Vorarlberg 1:03 5 DATI Tommaso Team UKYO,, 6 CONCI Nicola XDS Astana Team,, 7 JACKOWIAK Jan Michal Bahrain Victorious Development Team,, 8 PALETTI Luca Bardiani CSF 7 Saber,, 9 ZOCCARATO Samuele MBH Bank CSB Telecom Fort,, 10 IRIBAR Unai Equipo Kern Pharma,, 15.10 Seconda vittoria tra i professionisti per Davide Donati, che l'anno scorso sui era imposto nella terza ... Davide Donati claims win on Giro della Sardegna 2026 Stage 2 with a sprint victory in Carbonia, ahead of Gianmarco Garofoli. Italia shines in the Top 10 with strong showings from Red Bull-Bora-hansgrohe and others.