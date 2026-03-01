David Guetta è diventato papà per la quarta volta

Il dj internazionale David Guetta e la sua compagna Jessica Ledon hanno annunciato l’arrivo del loro secondo figlio. Guetta è diventato padre per la quarta volta, confermando così la sua famiglia numerosa. L’annuncio è stato condiviso tramite comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla nascita o sulla data. La coppia ha scelto di rendere pubblica questa notizia attraverso i canali ufficiali.

Il celebre dj internazionale David Guetta e la compagna Jessica Ledon annunciano l’arrivo del secondo figlio della coppia . Il celebre dj internazionale David Guetta e la compagna Jessica Ledon annunciano l’arrivo del secondo figlio della coppia Il re della musica dance mondiale torna a far parlare di sé non per un nuovo record nelle classifiche globali, ma per una gioia immensa legata alla sua sfera privata. David Guetta è diventato padre per la quarta volta a 58 anni compiuti. L’annuncio della nascita di Skyler è arrivato direttamente dai profili social dell’artista parigino e della compagna Jessica Ledon, modella di origini cubane di 34 anni, con un post che ha fatto immediatamente il giro del web raccogliendo milioni di interazioni dai fan di ogni latitudine. 🔗 Leggi su Novella2000.it

