Planet Funk | In Italia non abbiamo mai avuto il giusto riconoscimento L' elettronica? Non è solo quella di David Guetta

Planet Funk si distingue come uno dei gruppi italiani più internazionali, grazie alla loro apertura musicale e alla capacità di andare oltre i confini nazionali. Pur riconoscendo che in Italia non hanno sempre ricevuto il giusto riconoscimento, evidenziano come l’elettronica non sia solo quella di artisti come David Guetta. La loro formazione e il genere musicale li hanno portati a guardare oltre i confini italiani, contribuendo a portare la musica elettronica italiana nel mondo.

Sono il più internazionale dei gruppi italiani, "forse perché per formazione mentale, o genere, non abbiamo mai guardato solo al nostro paese". Sono i Planet Funk, un'istituzione della musica dance ed elettronica nata tra Napoli e Sarzana nel 1999, da lì esplosi in tutto il mondo a più riprese -.

PLANET FUNK: esce domani 16 gennaio il nuovo album “BLOOOM” - Sarà disponibile da domani, venerdì 16 gennaio, "BLOOOM" , il nuovo album di inediti dei PLANET FUNK, collettivo che da oltre 25 anni è tra i nomi più rappresentativi della scena dance ed elettronica ... ticinonotizie.it

I Planet Funk al Tenax: in “Blooom” la fioritura elettronica di una band senza tempo - Sabato 17 gennaio i Planet Funk saranno in concerto al Tenax di Firenze, per presentare il loro nuovo disco "Blooom" ... intoscana.it

La musica dei Planet Funk stasera a #propagandalive. Ci vediamo alle 21.15 su @la7tv - facebook.com facebook

La musica dei Planet Funk stasera a #propagandalive. Ci vediamo alle 21.15 su @La7tv x.com

