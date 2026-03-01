D' Aversa | La vittoria è merito di tutta la squadra su Simeone e Zapata ho le idee chiare
Il tecnico del Torino, Roberto D’Aversa, ha commentato l’esordio casalingo con una vittoria per 2-0 contro la Lazio, sottolineando che il successo è stato possibile grazie all’impegno dell’intera squadra. Ha inoltre spiegato di avere idee chiare su come gestire la marcatura di Simeone e Zapata, senza entrare in dettagli specifici. La partita si è conclusa con il Torino che ha mantenuto il risultato fino al fischio finale.
Il tecnico del Torino, Roberto D’Aversa, analizza l’esordio casalingo e la vittoria per 2-0 contro la Lazio, offrendo una lettura sull’atteggiamento della squadra e sugli snodi chiave della prestazione. Nel suo commento post partita, D’Aversa descrive una partenza inizialmente contratta che ha lasciato spazio, però, a una prestazione di alto livello nei settanta minuti centrali. Abbiamo iniziato con una certa tensione, spiega, ma la squadra è riuscita a trasformare quell’impostazione in una gara positiva, evidenziando il valore della rosa. Non si è ancora fatto nulla, aggiunge, e la cautela resta una parte necessaria del cammino. È comunque incoraggiante constatare che i due attaccanti hanno trovato la rete, ma il riferimento rimane al lavoro collettivo: merito a tutta la squadra, più che ai singoli marcatori. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
