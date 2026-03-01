D' Aversa | La vittoria è merito di tutta la squadra su Simeone e Zapata ho le idee chiare

Il tecnico del Torino, Roberto D’Aversa, ha commentato l’esordio casalingo con una vittoria per 2-0 contro la Lazio, sottolineando che il successo è stato possibile grazie all’impegno dell’intera squadra. Ha inoltre spiegato di avere idee chiare su come gestire la marcatura di Simeone e Zapata, senza entrare in dettagli specifici. La partita si è conclusa con il Torino che ha mantenuto il risultato fino al fischio finale.