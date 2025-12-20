Al via la quarta edizione del Premio Letterario Emily I mille volti della violenza dedicato a Noemi Durini uccisa a soli 16 anni
È stato ufficialmente pubblicato il bando della quarta edizione del premio letterario Emily “I mille volti della violenza”. Bandito dall’associazione Emily Abruzzo, con il patrocinio del Comune di Vasto, dell’associazione Unione Nazionale Vittime (UNaVi), del movimento “Creazionismo per una nuova. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: San Mauro Castelverde, al via la tredicesima edizione del premio letterario Paolo Prestigiacomo
Leggi anche: Riflettori sulla memoria di Noemi Durini e sulla riforma dei permessi premio
Premio CNA Creaimpresa Lab: al via la quarta edizione; Premio Inge Feltrinelli: ecco le cinquine finaliste della quarta edizione; Vasto, Al via la quarta edizione del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”; A Palermo i vincitori del Premio Letterario Giornalistico Nadia Toffa.
Premio Appennino. Al via a Montemurro la quarta edizione - Prende il via a Montemurro la quarta edizione del PREMIO APPENNINO 2030FEST, ideato e realizzato da Fondazione Appennino Ets in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. lasiritide.it
Cosenza Capitale della Danza: Spazio Scenico dà il via alla quarta edizione del “Premio Carla Fracci” - Il mondo della danza calabrese e nazionale si dà appuntamento domenica 14 e lunedì 15 dicembre al Teatro Garden di Rende per la kermesse che vedrà esibirsi oltre 500 allievi davanti a giurati di fama ... montaltouffugonline.it
Al via il Premio «Giulio Andreolli - Fare Paesaggio» - In occasione della Giornata Internazionale della Montagna, la Provincia autonoma di Trento ha presentato la quarta edizione del Premio «Giulio Andreolli - ladigetto.it
La quarta edizione ha visto la partecipazione di 80 video non solo dalla Campania ma anche dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Sicilia - facebook.com facebook
Oggi Santa Maria Maggiore sarà protagonista della quarta edizione del Presepe Vivente x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.