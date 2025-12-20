Al via la quarta edizione del Premio Letterario Emily I mille volti della violenza dedicato a Noemi Durini uccisa a soli 16 anni

20 dic 2025

È stato ufficialmente pubblicato il bando della quarta edizione del premio letterario Emily "I mille volti della violenza". Bandito dall'associazione Emily Abruzzo, con il patrocinio del Comune di Vasto, dell'associazione Unione Nazionale Vittime (UNaVi), del movimento "Creazionismo per una nuova.

