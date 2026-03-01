A tre anni dall’emorragia cerebrale, Daniele Scardina è tornato in pubblico per raccontare il suo stato di salute. Durante l’intervista a Verissimo, è entrato in studio con il fratello Giovanni, camminando da solo e ricevendo applausi e emozione dal pubblico presente. La sua presenza ha suscitato attenzione e curiosità tra i presenti, che hanno assistito al suo ritorno in modo diretto.

È entrato sulle sue gambe, accompagnato dal fratello Giovanni, tra emozione e applausi.Ospite nel salotto di Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin, Daniele Scardina ha raccontato il suo presente, a quasi tre anni dall’emorragia cerebrale che nel 2023 ha cambiato la sua vita. “Era il mio sogno entrare così”, ha detto con la voce rotta dall’emozione. “Settimana prossima sono tre anni dal mio malore. Sono stati anni duri, durissimi perché la ripresa è lentissima. Vedo mio fratello e mia mamma combattere peggio di me. Mi preoccupo soprattutto per loro”. Il momento più difficile, racconta Giovanni, è stato l’inizio:“Quando è entrato in coma ti fai tante domande. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Daniele Scardina a Verissimo: ‘Il mio sogno è tornare a camminare’, tre anni dopo l’emorragia cerebrale

Chi è Mariella, la madre di Daniele Scardina rivela dopo l’emorragia cerebrale: “Non ho mai pensato di perdere mio figlio”L’ex pugile sarà ospite oggi del secondo di Verissimo, in onda a partire dalle 15:30 su Canale 5.

Leggi anche: Daniele Scardina, come sta l’ex pugile: “Sogno di tornare a camminare”

Una raccolta di contenuti su Daniele Scardina.

Temi più discussi: Verissimo: Stefania Constantini e Amos Mosaner, Daniele Scardina e gli altri ospiti del weekend Video; Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 1 marzo; Emozioni a Verissimo: Tamberi papà, il dramma di Scardina e gli Eroi Olimpici. Tutti gli ospiti di Silvia Toffanin!.

Come sta Daniele Scardina? L’emorragia cerebrale nel 2023/ Sto reimparando a vivereCome sta Daniele Scardina? Dopo l'emorragia cerebrale del 2023, l'ex pugile è tornato pian piano a respirare e poi a camminare, con piccoli passi ... ilsussidiario.net

Daniele Scardina entra in studio a Verissimo sulle sue gambe: «Il mio obiettivo è tornare a camminare. Sono stati 3 anni duri, prego tutti i giorni»«Scusami, purtroppo non ci sono riuscito. Speravo di fare un'entrata migliore». Vedere Daniele Scardina, conosciuto dagli appassionati ... msn.com

Daniele Scardina, come sta l’ex pugile: “Sogno di tornare a camminare” - (Adnkronos) - "Il mio sogno è di tornare presto a camminare". Daniele Scardina è stato ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo dove il pugile è entrato sulle sue gambe x.com

Un grande campione, un ragazzo che non ha mai perso il suo sorriso nonostante le difficoltà della vita: a #Verissimo Daniele Scardina insieme al fratello Giovanni - facebook.com facebook