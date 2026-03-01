Daniele Scardina come sta l’ex pugile | Sogno di tornare a camminare

Daniele Scardina, ex pugile, è stato ospite oggi a Verissimo e ha condiviso il suo desiderio di tornare a camminare. Durante l’intervista, è stato mostrato mentre si reggeva sulle sue gambe con il supporto del fratello Giovanni e di un ausilio tecnico. L’atleta ha parlato del suo obiettivo di recuperare la mobilità e ha descritto l’esperienza di stare in piedi.

(Adnkronos) – "Il mio sogno è di tornare presto a camminare". Daniele Scardina è stato ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo dove il pugile è entrato sulle sue gambe grazie all'aiuto del fratello Giovanni e di un sopporto tecnico che lo sostiene in piedi. Il pugile è stato colpito da un'emorragia cerebrale.

Chi è l’ex importante di Daniele Scardina, una donna bellissima e famosaNella vita privata e sentimentale dell’ex pugile Daniele Scardina c’è stata sicuramente una ex fidanzata che ha avuto un ruolo davvero importante.

Daniele Scardina: il ritorno di King Toretto… un passo alla voltaIl sostegno delle sorelle Provvedi e Ignazio Moser: l’amicizia che dà forza a Daniele Scardina Le immagini trasmesse nel salotto… Le immagini...

Daniele Scardina, come sta l'ex pugile: Sogno di tornare a camminareIl mio sogno è di tornare presto a camminare. Daniele Scardina è stato ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo dove il pugile è entrato sulle sue gambe grazie all'aiuto del fratello ... adnkronos.com

Come sta Daniele Scardina? L’emorragia cerebrale nel 2023/ Sto reimparando a vivereCome sta Daniele Scardina? Dopo l'emorragia cerebrale del 2023, l'ex pugile è tornato pian piano a respirare e poi a camminare, con piccoli passi ... ilsussidiario.net

Un grande campione, un ragazzo che non ha mai perso il suo sorriso nonostante le difficoltà della vita: a #Verissimo Daniele Scardina insieme al fratello Giovanni - facebook.com facebook

Daniele Scardina, come sta L'ex pugile: «Sono stati tre anni duri, prego tutti i giorni. Vado in Sud America per una nuova riabilitazione» x.com