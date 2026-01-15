Daniele Cipicchia morto a 24 anni dopo malore all' università

Una tragedia si è verificata a Siena, dove Daniele Cipicchia, 24 anni di Montalto di Castro, è deceduto improvvisamente mentre si recava all'università. Il giovane si è accasciato davanti all'ingresso dell'ateneo a causa di un malore improvviso. La notizia ha scosso la comunità locale, che si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

