tutti gli outfit e le tendenze avvistate alla london fashion week 2026

La London Fashion Week del 2026 si è svolta dal 19 al 23 febbraio, portando in passerella nuove tendenze e look innovativi. Dopo le sfilate di New York, gli stilisti britannici hanno presentato capi audaci e colori vivaci, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati. Tra le novità, si sono viste molte sperimentazioni di tessuti tecnici e dettagli vintage rivisitati in chiave moderna. La settimana della moda londinese ha confermato il suo ruolo come vetrina di creatività e originalità, pronta a influenzare le prossime stagioni.

B ye Bye New York, welcome to Londra. Archiviate le sfilate nella Grande Mela, è tempo di volare all’ombra del Big Ben: torna la London Fashion Week, in programma dal 19 al 23 febbraio 2026. La settimana della moda Brit si apre con una sfilata omaggio a una delle sue figure storiche, lo stilista Paul Costelloe, scomparso lo scorso novembre. E si chiude, come di consueto, con la sfilata di Burberry by Daniel Lee. Il doppio trench di Rama Duwaji: la First Lady di New York rivoluziona lo stile del front row X Leggi anche › Get the London look. L’eterno fascino dello stile British tra nostalgia e novità In mezzo, vecchie glorie e nuovi nomi in vista del panorama fashion britannico: da Harris Reed a Erdem, passando per Toga e Joseph.🔗 Leggi su Iodonna.it

