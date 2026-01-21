Do ut do | un omaggio a Nino Migliori all’Accademia di Belle Arti di Bologna

L’edizione 2026 di Do ut Do rende omaggio a Nino Migliori presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Questa iniziativa, fondata da Alessandra D’Innocenzo nel 2012, ha l’obiettivo di sostenere le attività della Fondazione Hospice MT. Un’occasione per valorizzare l’arte e il talento, rafforzando l’impegno di solidarietà e cultura nel nostro Paese.

L’edizione 2026 di do ut do, iniziativa fondata da Alessandra D’Innocenzo nel 2012 per sostenere le attività della Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli di Bologna, è dedicata al tema dell’Identità, e promuove, nell’ambito di Art City Bologna 2026 e Arte Fiera, un ricco palinsesto di mostre ed eventi che avranno luogo in alcune delle principali e più prestigiose sedi istituzionali e museali di Bologna tra gennaio e febbraio 2026. Il progetto espositivo diffuso, pensato per l’edizione di quest’anno, coinvolge come di consuetudine numerosi artisti contemporanei. Tra questi, un posto d’onore è riservato a Nino Migliori, storico amico di do ut do, che nel 2026 festeggerà i suoi 100 anni.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

