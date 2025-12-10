All’Alighieri c’è un albero speciale È targato Accademia di Belle Arti

Sul palcoscenico del Teatro Alighieri si trova un albero di Natale, simbolo di festa e tradizione. Questo albero speciale, collocato dall’Accademia di Belle Arti, accompagna le rappresentazioni di uno dei balletti più amati e attesi della stagione, creando un’atmosfera magica e suggestiva fino a domani.

C’è un albero di Natale sul palcoscenico del Teatro Alighieri, che fino a domani accoglie il più amato e festivo dei balletti. Ed è proprio in occasione dello Schiaccianoci con il Balletto dell’Opera di Tbilisi, appuntamento d’apertura della Stagione 202526, che nel foyer del teatro è comparso un secondo albero di Natale, questo realizzato dagli allievi dell’ Accademia di Belle Arti di Ravenna. Un albero che prima di essere un’opera d’arte è un’esperienza collettiva, in un gioco di rimandi e suggestioni che passano attraverso la pittura, il mosaico, le texture luminose degli specchi.un albero, insomma, che non segue le regole e si fa un po’ scultura e un po’ installazione, per raccontare emozioni e ricordi e reinterpretare i simboli della tradizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it