Durante il Festival di Sanremo 2026, sono stati notati diversi orologi di lusso al polso degli artisti sul palco. Tra i più osservati ci sono quelli di Luchè e Samuray Jay, che hanno indossato modelli di alta gamma senza che venisse data particolare attenzione ai dettagli dell’orologio stesso. Al festival, gli orologi non vengono presentati come parte di un evento dedicato o di una competizione.

Al Festival di Sanremo gli orologi non vengono annunciati. Non hanno un titolo, non hanno una categoria, non hanno nemmeno un televoto. Non entrano in gara come un artista né vengono giudicati come una canzone. Eppure, sul palco del Teatro Ariston, ci sono. O meglio: non tutti, e non sempre. Anche per loro pare ci sia un veto quando diventano troppo riconoscibili. E allora via, l’incaricato di turno decide che quel brand è troppo vistoso e che salire sul palco potrebbe essere ingannevole. La pubblicità occulta, come si dice in gergo, è vietata come recita anche il Regolamento RAI. Non potranno altresì pronunciare frasi, compiere gesti,... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dal Rolex di Luchè a quello di Samuray Jay, i migliori orologi visti a Sanremo 2026

