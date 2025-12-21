Equiparati al personale regionale Amata annuncia riconoscimento retroattivo per i lavoratori del Teatro Vittorio Emanuele

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato l’emendamento all’articolo 78 della legge regionale n. 32024 che garantisce ai lavoratori del Teatro Vittorio Emanuele di Messina pieno riconoscimento giuridico e diritto alla ricostruzione di carriera a partire dal 2015, in linea con il decreto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

