Equiparati al personale regionale Amata annuncia riconoscimento retroattivo per i lavoratori del Teatro Vittorio Emanuele
L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato l’emendamento all’articolo 78 della legge regionale n. 32024 che garantisce ai lavoratori del Teatro Vittorio Emanuele di Messina pieno riconoscimento giuridico e diritto alla ricostruzione di carriera a partire dal 2015, in linea con il decreto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
