Di Marco Pd | I subaffidamenti Tua penalizzano le aree interne serve chiarezza

Il consigliere regionale del Pd, Antonio Di Marco, ha annunciato che il caso dei subaffidamenti delle corse Tua sarà discusso nella commissione regionale vigilanza. La sua richiesta di chiarimenti riguarda le pratiche avviate da mesi attraverso i bandi dell’azienda di trasporto pubblico, che, secondo Di Marco, potrebbero penalizzare le aree interne. La questione evidenzia l’importanza di trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento dei servizi pubblici.

Il caso dei subaffidamenti delle corse Tua sarà portato in commissione regionale vigilanza. A dirlo il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Di Marco, che vuole chiarezza sulla pratica già cominciata da mesi con i bandi dell'azienda di trasporto pubblico che, a suo dire.

