Sanremo | Sal Da Vinci è tornato e dice Per sempre sì L’intervista esclusiva a 361 Magazine

Sal Da Vinci ha annunciato il suo ritorno musicale, spiegando che il nuovo brano “Per sempre sì” nasce da un momento di grande emozione. La scelta di pubblicarlo ora deriva dalla voglia di condividere un messaggio di amore e speranza con i suoi fan. Durante l’intervista, ha parlato della sua passione per la musica e delle sfide affrontate negli ultimi anni. La sua voce torna a risplendere in modo deciso e coinvolgente.

Sal Da Vinci si racconta a 361 Magazine. La sua “Per sempre sì” sarà una vera e propria dichiarazione d’amore. Sal Da Vinci torna al Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì”. La sua canzone presenta un ritornello super coinvolgente che catturerà fin dalle prime note milioni di generazione. Leggi anche Sanremo, Leo Gassmann a 361 Magazine: musica, identità e nuove consapevolezze A 361 Magazine, l’artista Sal Da Vinci ci ha raccontato le prime sensazioni ed emozioni che sta provando: “Sono sensazioni piacevoli anche un pochino adrenaliniche e naturalmente l’ansia per tutti quella positiva inizia a montare. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Sanremo 2026, Sal Da Vinci – «Per sempre sì»Sal Da Vinci torna a calcare il palco di Sanremo nel 2026 con il brano «Per sempre sì».

Sanremo 2026, Sal Da Vinci in gara con Per sempre sìSal Da Vinci parteciperà al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Sal Da Vinci con Per sempre sì a Sanremo 2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Sal Da Vinci: 'Sono passionale e struggente dunque con orgoglio neomelodico'; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: una storia che arriva da lontano; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: Non sono nato con Rossetto e caffé. Faccio questo mestiere da 50 anni, guidato dalla passione e non dalle ville al mare; Sal Da Vinci a Sanremo 2026 con Per sempre sì: testo e significato.

Sanremo 2026, le pagelle delle prove generali: Sal Da Vinci The King (10), Eddie Brock alias Modà (5), Chiello è l’Alieno (5), Fedez/Masini mordono il podio (9), Paradiso ...Le prove generali di Sanremo 2026 rivelano i possibili favoriti: Fedez, Sal Da Vinci e Ditonellapiaga brillano, deludono Eddie Brock e Chiello ... ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, Ditonellapiaga show nelle prove. Ovazione pure per Sal Da VinciDitonellapiaga sbanca, Tredici Pietro sorprende, Sal Da Vinci sfortunato ma poi liberatorio e a dir poco osannato. Questi gli highlights delle prove ... iltempo.it

Le prove generali di Sanremo 2026 rivelano i possibili favoriti: Fedez, Sal Da Vinci e Ditonellapiaga brillano, deludono Eddie Brock e Chiello - facebook.com facebook

Sanremo, le pagelle dei brani: Sal Da Vinci, roba da matrimonio (voto 4); Arisa, persa un'occasione (5); Fulminacci alleggerisce (8) x.com