Ex Museo del Fumetto di Milano cercasi nuovo inquilino | c’è il bando del Comune Siamo tagliati fuori

Milano – La palazzina di viale Campania 12, che fino alla scorsa primavera era sede del Museo Wow, Spazio Fumetto, avrà un nuovo inquilino: è stato pubblicato dal Comune, proprietario, l’avviso pubblico per la concessione d’uso a titolo oneroso della struttura ex Atm di viale Campania 12. Non c’è possibilità che il luogo torni a essere “la casa del fumetto“? “Siamo tagliati fuori – risponde Luigi Bona, direttore del museo e presidente della Fondazione Franco Fossati –: nel bando è scritto chiaramente che per partecipare non bisogna avere in corso pendenze eo morosità con il Comune. Quindi l’unico modo è sperare di trovare un “compagno di viaggio“, ente, fondazione o altro, che creda in noi e possa fare un investimento prendendo il gestione lo spazio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

