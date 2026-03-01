Il Museo del Fumetto verso la Brianza | Milano mi ha deluso ma non mollo Il nostro patrimonio avrà una casa

Il Museo del Fumetto di Milano potrebbe trasferirsi in Brianza, con Monza come possibile nuova sede, secondo le voci che circolano. La decisione si basa su una serie di eventi e dichiarazioni che indicano un interesse concreto per questa soluzione. La scelta di cambiare città appare sempre più concreta, lasciando ipotizzare un trasferimento che coinvolgerebbe direttamente la regione. La possibilità di una nuova casa per il museo sta suscitando numerose discussioni nella comunità culturale.

Milano, 1 marzo 2026 – Sarà Monza a farsi erede del Museo del fumetto di Milano? La domanda si fa lecita, e corroborata da una serie di avvenimenti – e di intenzioni –, che fanno di quest’ipotesi qualcosa di ben più che una suggestione. A raccontarlo è Luigi Bona, presidente della Fondazione Franco Fossati, ente monzese custode di uno dei patrimoni fumettistici più vasti d’Europa e anima storica dello Spazio Wow, il Museo del Fumetto per quindici anni a Milano. Una storia appassionata, conclusasi bruscamente la scorsa estate, con la chiusura forzata degli spazi di viale Campania dopo una lunga e complessa vicenda con il Comune di Milano.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

