Da ‘La picchiasecca’ a ‘Lu farmacista de Terni’ | Una pagina social per trascorrere momenti di ' cazzeggio' e riflessione nel segno del vernacolo
Una pagina social chiamata ‘La picchiasecca’ e ‘Lu farmacista de Terni’ offre contenuti in dialetto, mescolando momenti di svago e riflessione. La piattaforma sta attirando un numero crescente di follower e ricevendo molte interazioni, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento per chi cerca un linguaggio autentico e diretto. La crescita è evidente sia in termini di pubblico che di partecipazione attiva.
Un nome identitario per una pagina in continuo crescendo, sotto il profilo dei follower e delle interazioni. Il 1° luglio 2024, Federico ha creato 'Lu farmacista de Terni', evocando la professione che svolge da tanti anni: "È nata quasi per gioco – esordisce alla redazione di www.ternitoday.it –.
