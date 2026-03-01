Da ‘La picchiasecca’ a ‘Lu farmacista de Terni’ | Una pagina social per trascorrere momenti di ' cazzeggio' e riflessione nel segno del vernacolo

Una pagina social chiamata ‘La picchiasecca’ e ‘Lu farmacista de Terni’ offre contenuti in dialetto, mescolando momenti di svago e riflessione. La piattaforma sta attirando un numero crescente di follower e ricevendo molte interazioni, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento per chi cerca un linguaggio autentico e diretto. La crescita è evidente sia in termini di pubblico che di partecipazione attiva.