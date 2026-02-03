varese celebra il giorno del ricordo con eventi culturali e momenti di riflessione nel 2026

Varese si prepara a celebrare il Giorno del Ricordo 2026. La città organizza eventi culturali e momenti di riflessione per ricordare la tragedia delle foibe e l’esodo degli italiani dalle terre istriane, fiumane e dalmate. La giornata si svolgerà tra iniziative pubbliche e incontri nelle scuole, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi tra i cittadini.

La città di Varese si prepara a celebrare il Giorno del Ricordo 2026, istituito per onorare la memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo degli italiani dalle terre istriane, fiumane e dalmate. Le celebrazioni, coordinate dal Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD), saranno articolate in due momenti principali: sabato 7 e martedì 10 febbraio. La prima giornata, tenutasi nella Sala Montanari, ha visto l’interazione tra istituzioni locali, esperti e studenti, con un convegno dal titolo “Comunicare il ricordo per conoscere e far conoscere”. A seguire, interventi di approfondimento storico, testimonianze e musica hanno accompagnato l’attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

