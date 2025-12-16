Natale a Terni debutta la pista di pattinaggio nel villaggio degli orsi | Da quindici anni nel segno della tradizione

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni, torna la tradizionale pista di pattinaggio nel villaggio degli orsi, pronta ad animare il centro storico durante il periodo natalizio. Dopo quindici anni di successi, questa iniziativa rappresenta un appuntamento fisso per residenti e visitatori, offrendo un'atmosfera festiva e divertente in piazza Tacito, con l'obiettivo di condividere la magia del Natale.

Immagine generica

Una tradizione che si rinnova di anno in anno. La pista del ghiaccio è pronta a debuttare in piazza Tacito. Una novità assoluta poiché eravamo abituati ad ammirarla in piazza della Repubblica. Un anno speciale si sta per concludere, dato che la pista è entrata in una delle scene ‘No places like. Ternitoday.it

circo Rolando Orfei a Terni

Video circo Rolando Orfei a Terni